С завтрашнего дня, 21 ноября, и до 27 ноября запланировано ограничение движения транспорта на улице Сипайловской. Будут перекрывать по одной полосе проезжей части в сторону проспекта Салавата Юлаева, на участке от Жукова до остановки «Тужиловка».

Ограничение связано с проведением фрезерирования дороги.

Также с 24 по 27 ноября на время проведения работ на электросетях будет полностью перекрыта проезжая часть улицы Малыгина в районе пересечения с Ахметова.

На сегодняшний день уже перекрыта проезжая часть улицы Чернышевского возле дома с адресом ул. Карла Маркса, 41: там проводят работы по выносу газопровода. Ограничение будет действовать до первого декабря.