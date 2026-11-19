Сегодня, 19 ноября, глава Башкортостана сообщил о том, что в рамках Транспортной недели в Москве провел встречу с заместителем премьер-министра страны Маратом Хуснуллиным и руководителем Росавтодора Романом Новиковым.
Обсуждали вопросы дорожного строительства в регионе: в частности, на повестке масштабный, капиталоемкий проект Южного обхода Уфы, часть финансирования которого уже заложена в федеральном бюджете на 2028 год.
Также необходимо расширить до четырех полос участки трассы Р-240 от Уфы до Дюртюлей – подъезд к М-12. Это рассчитывают сделать до 2030 года.
Кроме того, глава Башкортостана сообщил, что начинается подготовка к саммиту ШОС, который пройдет в Уфе в 2028 году. Дорожную сеть города к этому времени приведут в порядок, в том числе с участием федеральных средств.
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