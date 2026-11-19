Обсуждали вопросы дорожного строительства в регионе: в частности, на повестке масштабный, капиталоемкий проект Южного обхода Уфы, часть финансирования которого уже заложена в федеральном бюджете на 2028 год.

Также необходимо расширить до четырех полос участки трассы Р-240 от Уфы до Дюртюлей – подъезд к М-12. Это рассчитывают сделать до 2030 года.

Кроме того, глава Башкортостана сообщил, что начинается подготовка к саммиту ШОС, который пройдет в Уфе в 2028 году. Дорожную сеть города к этому времени приведут в порядок, в том числе с участием федеральных средств.