Особенности исследования: статистика охватывает организации, не относящиеся к малому бизнесу, со средней численностью персонала более 15 человек. Учитываются сотрудники, оформленные по трудовым договорам, в том числе срочным.

Выяснилось, что в абсолютном большинстве регионов увольнения превышали наем. В среднем по стране с крупных и средних предприятий уволились 2,53 млн человек, в то время как на работу было принято 2,28 млн сотрудников.

При этом оба показателя оказались минимальными для соответствующего периода с 2020 года, то есть за последние шесть лет.

В Башкортостане во втором квартале 2026 года уволили 51 999 человек, а приняли на работу 43 387 – на 8612 человек меньше (19,8%).