Наиболее сложное направление реконструкции – восстановление исторической застройки. В границах улицы по красным линиям расположен 61 объект. Это и объекты культурного наследия, и здания без охранного статуса: девять административных, 29 объектов, переданных в АО «Возрождение», еще 12 также предназначены для передачи и 11 частных домов.

Различаются формы собственности, техническое состояние, готовность документации и возможности финансирования.

Как сообщили в мэрии, восемь объектов закреплены за АО «СЗ «ИСК». По семи ведется проектирование. По одному – дом Демидовых, который является старейшим в городе каменным домом – уже начались реставрационные работы. Завершить планируется до конца 2027 года. По еще одному объекту этого инвестора ориентир завершения работ – май 2028 года. По остальным шести – ноябрь 2028 года.

Также определены инвесторы по 18 объектам улицы. Условия договоров предусматривают трехлетний период восстановления. Сроки завершения работ по этой группе объектов приходятся на 2029 год. По трем домам инвесторы пока не определены, проведена оценка, они выставлены на торги.