Всего с января по сентябрь текущего года черный список пополнили пять компаний, зарегистрированных в Башкортостане.

В основном они работали под вывесками кредитных потребительских кооперативов и ломбардов, хотя не состояли в государственных реестрах.

Банк России отмечает тревожную тенденцию: в целом по стране обнаружено 1,4 тыс. черных кредиторов – почти вдвое больше, чем за девять месяцев 2025 года. Рост связан прежде всего с тем, что теперь в статистике учитываются нелегальные займы под залог недвижимости. Эти факты выявляются по данным Росреестра. Кредиторы, выдающие такие займы, при просрочке сразу идут в суд, чтобы забрать жилье. Далее его на аукционе по заниженной стоимости выкупают связанные с кредиторами люди.

«Обращаясь к нелегальным кредиторам, граждане рискуют потерять заложенное имущество, в том числе жилье, или переплатить за пользование заемными средствами. Кроме того, черные кредиторы могут использовать неправомерные методы взыскания долга и передавать третьим лицам персональные данные клиентов», – отметили в отделении Центробанка по РБ.