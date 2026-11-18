С первого декабря 2026 года поднимется стоимость проезда в автобусах перевозчика ИП Сенча Е.С. на следующих маршрутах:

№65 («Новая Александровка – Завод "Напитки вместе"») – до 50 рублей;

№216 («Ул. Исследовательская – Северный автовокзал») – до 45 рублей;

№246 («ТРЦ "Планета"» – Микрорайон Мечта»:

– при проезде от и до Искино – 140 рублей, сады «Уршак» – 120 рублей, поселок Чесноковка – 100 рублей, кафе «Отдых» – 80 рублей, Мелькомбинат – 60 рублей, по городу – 50 рублей.