Ее инвестиционный проект по расширению действующего производства стартовал еще в прошлом году.

Он предусматривает строительство завода по выпуску технических средств реабилитации, в том числе оборудования для вытяжения позвоночника, аппаратов для механотерапии конечностей, аппараты для реабилитации суставов и так далее.

Сегодня, 17 ноября, в Корпорации развития Башкортостана сообщили о том, что на сегодняшний день на площадке уже ведутся активные строительные работы: участок огорожен, возведено здание из металлокаркаса и сэндвич-панелей, работает строительная техника.

Объем инвестиций оценивается в 350 млн рублей, будет создано 65 дополнительных рабочих мест.