Целью на этот раз были предприятия Уфы и Салавата. В Госкомитете Башкортостана по ЧС сообщили о том, что атака была успешно отражена.

«Очередная массированная атака БПЛА на промзоны Уфы и Салавата отражена. Силами Министерства обороны, охраны предприятий, мобильными огневыми группами БАРС сбито более 50 беспилотников. Все заводы работают в штатном режиме, критических повреждений нет», – говорится в сообщении.

На данный момент в Уфе сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту. Режим «Беспилотная опасность» также снят.