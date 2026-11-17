Председатель госкомитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сегодня, 17 ноября, утром предупредил об угрозе атаки БПЛА.
Целью на этот раз были предприятия Уфы и Салавата. В Госкомитете Башкортостана по ЧС сообщили о том, что атака была успешно отражена.
«Очередная массированная атака БПЛА на промзоны Уфы и Салавата отражена. Силами Министерства обороны, охраны предприятий, мобильными огневыми группами БАРС сбито более 50 беспилотников. Все заводы работают в штатном режиме, критических повреждений нет», – говорится в сообщении.
На данный момент в Уфе сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту. Режим «Беспилотная опасность» также снят.
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