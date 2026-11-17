«Для меня это прежде всего ответственность перед Уфой и ее жителями. Предстоит большая работа по решению повседневных городских вопросов и задач развития столицы. Продолжим ее вместе с командой администрации, депутатами городского совета, при поддержке руководства республики.

В этой работе важно слышать жителей, учитывать их предложения и замечания. Моя главная цель – работать на благо нашего города и республики, ставя интересы уфимцев на первое место в каждом решении.

Приложу свои знания и опыт, чтобы оправдать оказанное доверие», – прокомментировал Рустам Шарипов свое назначение.