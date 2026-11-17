Сегодня, 17 ноября, состоялось четвертое внеочередное заседание Горсовета Уфы. На нем выбирали нового мэра города.
Всего на рассмотрение горсовета вынесли четыре кандидатуры:
Рустам Шарипов – исполняющий обязанности главы администрации Уфы;
Артур Гафаров – первый заместитель главы администрации по экономике и промышленности;
Эдуард Сардаров – депутат Госсобрания;
Рустам Хафизов – генеральный директор ООО «Газ-Сервис».
Депутатами горсовета новым мэром был избран 44-летний Рустам Шарипов.
Он родился в деревне Новомусятово Бурзянского района РБ. Окончил Сибайский институт БашГУ по специальности «Менеджмент». Прошел профессиональную переподготовку в Башкирской академии государственной службы и управления при Главе РБ.
В начале своего трудового пути работал в коммерческой и банковской сферах. С декабря 2019 года был главой администрации Хайбуллинского района РБ.
Награжден почетной грамотой Республики Башкортостан, Орденом Салавата Юлаева. Заслуженный работник органов местного самоуправления.
Комментарии (0)