В Башкортостане построят курорт за 6,8 млрд рублей

Самый крупный из проектов принадлежит ООО «Ике Тау Групп»: компания планирует построить курорт в Абзелиловском районе стоимостью 6,8 млрд рублей и создать почти 500 рабочих мест.

На территории курорта будут бассейн, крытая ледовая площадка, хилинг-центр, зал проведения мероприятий и банкетный зал, гостиничный комплекс.

Также приоритетный статус получили:

– проект компании «Флагком» по расширению производства закалочно-испарительных аппаратов в Туймазинском районе в рамках комплексной программы импортозамещения. Объем инвестиций составит 500 млн рублей, будет создано 20 рабочих мест;

– проект «Стерлитамакского завода модульных конструкций» – строительство производственного цеха площадью 2600 кв. м. Объем инвестиций по проекту составит 220 млн рублей, количество новых рабочих мест – 57;

– компании «Алтын Ырыу», «Арина» и «Саннэ» построят три многофункциональных дорожных комплекса общей стоимостью более 175 млн рублей, создав 40 рабочих мест. Они расположатся в Абзелиловском и Баймакском районах, а также в Уфе.