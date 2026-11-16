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В Башкортостане откроют 636 новогодних городков

Сегодня, 16 ноября, на оперативном совещании правительства в ЦУРе обсудили подготовку к новогодним мероприятиям в городах и районах республики.

Фото: администрация Ленинского района Уфы

Всего в регионе оборудуют 636 новогодних городков, установят 1697 елей и 1723 арт-объекта, зальют 271 горку. В Уфе оформят 25 праздничных городков.

Министр жилищно-коммунального хозяйства республики Ирина Голованова  сообщила, что до 11 декабря должны смонтировать новогоднюю подсветку зданий, улиц и общественных пространств.

Как ожидается, к 15 декабря завершат установку елей, дедлайн по устройству новогодних городков – 25 декабря.

Глава Башкортостана Радий Хабиров рекомендовал открывать праздничные площадки по готовности и как можно раньше.

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