В Башкортостане откроют 636 новогодних городков

Всего в регионе оборудуют 636 новогодних городков, установят 1697 елей и 1723 арт-объекта, зальют 271 горку. В Уфе оформят 25 праздничных городков.

Министр жилищно-коммунального хозяйства республики Ирина Голованова сообщила, что до 11 декабря должны смонтировать новогоднюю подсветку зданий, улиц и общественных пространств.

Как ожидается, к 15 декабря завершат установку елей, дедлайн по устройству новогодних городков – 25 декабря.

Глава Башкортостана Радий Хабиров рекомендовал открывать праздничные площадки по готовности и как можно раньше.