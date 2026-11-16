Стало известно, во сколько Уфе обходится переработка одного кубометра снега

Постановлением тариф на услугу по приему и переработке снега, оказываемую Муниципальным бюджетным учреждением «Служба по благоустройству Калининского района» утвержден в размере 242 рублей за один кубический метр (без НДС).

Это значительно больше, чем было в феврале 2025 года – тогда для Советского района был установлен тариф в 200,18 рубля за кубометр снега.

Такой тариф будет действовать до конца сезона 2026-2027 годов. Контроль за исполнением постановления возложен на главу администрации Советского района.