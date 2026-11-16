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Стало известно, во сколько Уфе обходится переработка одного кубометра снега

На сайте администрации Уфы опубликовано постановление за подписью исполняющего обязанности главы администрации города Рустама Шарипова об установлении тарифа на услугу по приему и переработке снега.

Постановлением тариф на услугу по приему и переработке снега, оказываемую Муниципальным бюджетным учреждением «Служба по благоустройству Калининского района» утвержден в размере 242 рублей за один кубический метр (без НДС).

Это значительно больше, чем было в феврале 2025 года – тогда для Советского района был установлен тариф в 200,18 рубля за кубометр снега.

Такой тариф будет действовать до конца сезона 2026-2027 годов. Контроль за исполнением постановления возложен на главу администрации Советского района.

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