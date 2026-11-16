Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе открыли движение по новому участку улицы имени Города Галле

Участок от проспекта Салавата Юлаева до улицы Комсомольской обеспечит выезд к Восточному выезду и станет частью транспортного коридора, связывающего федеральные трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

Фото: администрация главы Башкортостана
Схема: администрация Уфы

Продолжение улицы имени Города Галле изначально было частью проекта «Восточного выезда»: так скоростную трассу интегрируют в транспортную сеть города.

Сегодня, 16 ноября, на этом участке открыли движение. Как ожидается, новая четырехполосная дорога (по две в каждую сторону) протяженностью более километра обеспечит удобный выезд на проспект Салавата Юлаева и далее – на федеральные трассы М‑5 и М‑7, значительно разгрузив центральные улицы города.

Раньше выезд с Восточного выезда был возможен только на проспект Салавата Юлаева, который и так нередко максимально загружен в пиковые часы. Теперь со скоростной трассы можно будет выехать на Комсомольскую и проспект Октября.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: