В Уфе открыли движение по новому участку улицы имени Города Галле

Продолжение улицы имени Города Галле изначально было частью проекта «Восточного выезда»: так скоростную трассу интегрируют в транспортную сеть города.

Сегодня, 16 ноября, на этом участке открыли движение. Как ожидается, новая четырехполосная дорога (по две в каждую сторону) протяженностью более километра обеспечит удобный выезд на проспект Салавата Юлаева и далее – на федеральные трассы М‑5 и М‑7, значительно разгрузив центральные улицы города.

Раньше выезд с Восточного выезда был возможен только на проспект Салавата Юлаева, который и так нередко максимально загружен в пиковые часы. Теперь со скоростной трассы можно будет выехать на Комсомольскую и проспект Октября.