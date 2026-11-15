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Холодно и мокро: погода в Уфе 16-20 ноября

Ноябрь в этом году для уфимцев выдался пасмурным и промозглым, солнца не было совсем. Рассказываем, чего ждать от погоды в следующую рабочую неделю.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе в обозримом будущем погода будет стабильной: пасмурно, холодно и мокро.

Понедельник, 16 ноября: до +2°, облачно, небольшой дождь со снегом, в ночь на вторник – 0°, небольшой дождь со снегом.

Вторник, 17 ноября: до +3°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на среду – 0°, небольшой дождь со снегом.

Среда, 18 ноября: до +2°, облачно, дождь со снегом, в ночь на четверг – -3°, без осадков.

Четверг, 19 ноября: до +2°, облачно, дождь со снегом, в ночь на пятницу – 0°, временами небольшой дождь со снегом.

Пятница, 20 ноября: до +4°, облачно, небольшой дождь, в ночь на субботу – +2°, небольшой дождь со снегом.

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