В Уфе установили первую живую новогоднюю елку

В городе по поручению администрации уже началась подготовка к празднованию Нового года. В этом году площадки с елками, горками и ледовыми городками традиционно оборудуют в каждом районе города.
Первую в этом году живую новогоднюю елку установили в Ленинском районе Уфы, в микрорайоне Нижегородка.
По сложившейся традиции зеленая красавица заняла свое место на площади перед домом культуры «Ядкарь». При установке ели присутствовали Дед Мороз и Снегурочка.
В ближайшие дни ее украсят игрушками и гирляндами, чтобы в полной мере порадовать детей и взрослых в новогодние праздники.
О том, какие еще площадки украсят к Новому году, мы писали ранее.
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