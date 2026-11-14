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В Уфе установили первую живую новогоднюю елку

В городе по поручению администрации уже началась подготовка к празднованию Нового года. В этом году площадки с елками, горками и ледовыми городками традиционно оборудуют в каждом районе города.

Фото: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы

Первую в этом году живую новогоднюю елку установили в Ленинском районе Уфы, в микрорайоне Нижегородка.

По сложившейся традиции зеленая красавица заняла свое место на площади перед домом культуры «Ядкарь». При установке ели присутствовали Дед Мороз и Снегурочка.

В ближайшие дни ее украсят игрушками и гирляндами, чтобы в полной мере порадовать детей и взрослых в новогодние праздники.

О том, какие еще площадки украсят к Новому году, мы писали ранее.

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