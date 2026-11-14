В Уфе установили первую живую новогоднюю елку

Первую в этом году живую новогоднюю елку установили в Ленинском районе Уфы, в микрорайоне Нижегородка.

По сложившейся традиции зеленая красавица заняла свое место на площади перед домом культуры «Ядкарь». При установке ели присутствовали Дед Мороз и Снегурочка.

В ближайшие дни ее украсят игрушками и гирляндами, чтобы в полной мере порадовать детей и взрослых в новогодние праздники.

О том, какие еще площадки украсят к Новому году, мы писали ранее.