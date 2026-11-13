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В Уфе потеплеет до +6° днем

Под влиянием атмосферных разделов прошедшая неделя во всем Башкортостане была влажной, выпало 70% месячной нормы осадков. В Уфе сегодня, 13 ноября, образовались настоящие сугробы.

Как сообщили в Башгидромете, в предстоящие выходные дни под натиском теплых и влажных воздушных масс с Черного моря снега станет меньше.

14-15 ноября будут в основном дожди – в отдельных районах сильные. Будет ветрено, но потеплеет на 4-8° выше климатической нормы.

В начале следующей недели с прохождением холодного фронта температура воздуха в республике снова понизится.

В Уфе, по текущему прогнозу Гидрометцентра России, в субботу будет до +4° днем, пасмурно, без осадков. В воскресенье обещают дождь и до +6°.

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