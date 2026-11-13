В Башкортостане за неделю подорожал бензин

По состоянию на девятое ноября 2026 года цены в Башкортостане составляли:

– бензин в среднем – 68,56 рубля за литр (+0,46 рубля за неделю);

– АИ-92 – 65,91 рубля за литр (+0,45 рубля);

– АИ-95 – 70,69 рубля за литр (+0,5 рубля);

– АИ-98 и выше – 98,96 рубля за литр (без изменений);

– дизельное топливо – 80,89 рубля за литр (+0,54 рубля).

Средняя цена на бензин в Башкортостане остается ниже средней по ПФО (70,85 рубля за литр) и по России (74,11 рубля за литр).