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В Уфе перекрыли еще две улицы

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

С сегодняшнего дня, 13 ноября, запланированы ограничения движения автотранспорта в связи с проведением работ на инженерных сетях.

Будут перекрыты:

– до 30 ноября – одна полоса проезжей части по нечетной стороне улицы Садовой, напротив дома №2 к.1;

– до пятого декабря – участки проезжей части по нечетной стороне улицы Магистральной: в районе торца дома Ухтомского, 22, а также от пересечения с Юматовской до пересечения с Дагестанской.

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