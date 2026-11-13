В Уфе перекрыли еще две улицы

С сегодняшнего дня, 13 ноября, запланированы ограничения движения автотранспорта в связи с проведением работ на инженерных сетях.

Будут перекрыты:

– до 30 ноября – одна полоса проезжей части по нечетной стороне улицы Садовой, напротив дома №2 к.1;

– до пятого декабря – участки проезжей части по нечетной стороне улицы Магистральной: в районе торца дома Ухтомского, 22, а также от пересечения с Юматовской до пересечения с Дагестанской.