Стало известно, когда откроют улицу имени города Галле в Уфе

Дорогу по улице имени города Галле, которая соединит Восточный выезд с трассой М5 «Урал», откроют 16 ноября. Проезд по этому участку будет бесплатным.

«Башавтотрансу» дано поручение изучить поток пассажиров и при необходимости вернуть ночные автобусы от аэропорта.

Реконструкцию улицы Октябрьской Революции планируют продолжить до набережной реки Белой.

Строительству мечети «Ар-Рахим» препятствуют сложные юридические вопросы по землеустройству: часть стилобата зашла на территорию, не отведенную под мечеть. В этом году должны завершить фасадные работы, в следующем – закончить работы над вспомогательными помещениями и открыть небольшой молитвенный зал для прихожан. В 2028 году – завершить основной зал. Отдельные административные помещения будут вводиться постепенно после урегулирования всех правовых вопросов.

Памятник Салавату Юлаеву сейчас отливают из бронзы на Санкт-Петербургском заводе «Монументскульптура». Детали обновленного монумента планируют отлить до мая 2027 года, затем начнется сборка и установка в октябре 2027 года ко Дню республики. Будет благоустроена и территория вокруг памятника, видоизменится фонтан и модернизируется лестница.

Прежний, чугунный памятник сейчас приводят в порядок. Его установят в Евразийском музее кочевых цивилизаций в Чишминском районе, который откроется в середине 2028 года.

Улицу Галимьяна Тагана в Нагаево приведут в порядок в ближайшее время.

Работы в парке имени Ленина еще не завершены. Доделывают входную арку, должны в ближайшее время установить часы.