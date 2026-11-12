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В Башкортостане не будут разводить лошадей Пржевальского

Ранее появилась информация о том, что в Башкортостан вслед за зубрами могут завезти и лошадь Пржевальского: республиканские ученые даже ездили в Оренбургскую область, чтобы изучить их особенности. Но этим планам не суждено сбыться в обозримом будущем.

Фото: Центр реинтродукции лошади Пржевальского при Оренбургском государственном природном заповеднике

Об этом в ходе прямой линии сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Да, действительно, мы занимаемся зубрами. Абсолютно обоснованно с точки зрения научного подхода, экологического, исторического. Я считаю, что проект правильный во всех смыслах. Эта программа уже состоялась, она идет под строгим надзором Минэкологии. 

Я посмотрел: чем бы обогатить нашу фауну? И на поверхности был вариант – лошадь Пржевальского. Интересное животное, на самом деле.

Сейчас объявлю вам всем: нет, этот проект, по крайней мере сейчас, в обозримом будущем, мы делать не будем. Слишком сложно будет и удержать чистоту лошади Пржевальского, и перекрещивания не допустить.

Проблемы могут быть. Я ко всем этим вопросам внедрения в нашу экологию чего-то неэндемичного очень серьезно отношусь. В Беларуси сейчас занялись разведением выхухоли, и была проделана огромная предварительная научная работа. Даже такой мелкий зверек, если внести его неправильно, может натворить дел. Все сбалансировано, и человеческое вмешательство должно быть очень аккуратным», – сказал глава республики.

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