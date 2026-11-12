В Башкортостане не будут разводить лошадей Пржевальского

Об этом в ходе прямой линии сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Да, действительно, мы занимаемся зубрами. Абсолютно обоснованно с точки зрения научного подхода, экологического, исторического. Я считаю, что проект правильный во всех смыслах. Эта программа уже состоялась, она идет под строгим надзором Минэкологии.

Я посмотрел: чем бы обогатить нашу фауну? И на поверхности был вариант – лошадь Пржевальского. Интересное животное, на самом деле.

Сейчас объявлю вам всем: нет, этот проект, по крайней мере сейчас, в обозримом будущем, мы делать не будем. Слишком сложно будет и удержать чистоту лошади Пржевальского, и перекрещивания не допустить.

Проблемы могут быть. Я ко всем этим вопросам внедрения в нашу экологию чего-то неэндемичного очень серьезно отношусь. В Беларуси сейчас занялись разведением выхухоли, и была проделана огромная предварительная научная работа. Даже такой мелкий зверек, если внести его неправильно, может натворить дел. Все сбалансировано, и человеческое вмешательство должно быть очень аккуратным», – сказал глава республики.