Башкортостан потратил 30 млрд рублей на пассивную защиту предприятий от БПЛА

«В республике действует оперштаб, который я возглавляю. Работает Центр боевого управления, который совместно с Минобороны страны принимает необходимые решения.

Сегодня над Башкортостаном сбили семь беспилотников, также очень серьезная атака была на прошлой неделе. Пока тот объем, который нас атакует, мы выдерживаем, но мы понимаем, что их количество будет расти.

На наших предприятиях организована система пассивной и активной безопасности. Только на пассивную защиту уже направили 30 млрд рублей.

Важным элементом системы защиты от БПЛА стало формирование мобильных огневых групп "БАРС", где служат полторы тысячи бойцов. Они прошли обучение работе с пулеметами, зенитными установками, FPV-дронами, а также взрывчатыми веществами. Мы видим и качество их работы, и полную дисциплину.

Мы должны отбиваться, иначе не сохраним наши предприятия. К вражеским атакам мы относимся предельно серьезно – без всяких там, знаете, "авось" или "пронесет". Идет серьезная боевая работа», – сказал глава региона.