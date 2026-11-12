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В Уфе перекрыли несколько улиц

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничений движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

До 20 ноября перекрыли одну полосу проезжей части и парковочные места возле ул. Карла Маркса, 30/1, а также две полосы, примыкающие к центральной разделительной линии, в районе ул. Карла Маркса, 51.

До 25 ноября закрыли участок улицы Дагестанской от Мечтателей до Исследовательской, а также участок Исследовательской между домами №16 и №39 по Дагестанской.

Кроме того, до 15 сентября 2027 года перекрыли одну полосу по нечетной стороне улицы Маршала Жукова, между домами №45 и №45 к.5.

Ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях.

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