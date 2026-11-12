В Уфе началась подготовка к Новому году

Подготовку города к празднику обсудили на оперативном совещании «Уфимская среда».

На площади имени Ленина (остановка «Горсовет») установят пиксельную ель, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, две горки. Также там появятся «Пряничный городок» и конструкции с иллюминацией: снежинки, арки, звезды, конверт, часы и комбинация цифр «2027». Вокруг закрытого на зиму фонтана «Часы» зальют каток.

На территории Резиденции Деда Мороза, расположенной рядом с площадью, появятся тематические фотозоны, Дед Мороз и снегомеханики, Бараш и живая семиметровая ель с гирляндами.

На площади имени Салавата Юлаева также установят пиксельную ель. Не обойдется без горок, декоративных конструкций с подсветкой, в числе которых – кометы, снеговики, карета, запряженная парой лошадей, цифровое обозначение наступающего года «2027» и арки-фотозоны.

Другие площадки, которые украсят к Новому году:

– Демский район – районный парк и возле «Ориона»;

– Калининский район – перед ДК «Моторостроитель», по ул. Мушникова, 11, ул. Юшатырская, 11, в сквере «Памяти», в Князево, Базилевке, Новой Максимовке;

– Кировский район – сквер «Зимний лес» в Кузнецовском затоне, сквер «Юнармейцев», в Искино перед домом культуры;

– Ленинский район – парк «Волна» и ДК «Ядкарь»;

– Октябрьский район – площадь перед Дворцом спорта и в парке «Кашкадан»;

– Орджоникидзевский район – площадь имени Серго Орджоникидзе и парк «Нефтехимиков»;

– Советский район – перед Уфимской детской филармонией.