Под Уфой построят придорожный комплекс за 150 млн рублей

Инвестор планирует построить в Уфимском районе придорожный комплекс, включающий АЗС, кафе, парковку и мини-маркет.

Объем инвестиций оценивается в 150 млн рублей, будет создано 20 рабочих мест. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили в правительстве Башкортостана. Сроки строительства не уточняются.

На сегодняшний день Корпорация развития Башкортостана сопровождает еще пять подобных проектов компании.