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Под Уфой построят придорожный комплекс за 150 млн рублей

Компания «ТК«Ирбис-РБ» получила земельный участок в аренду без проведения торгов для реализации приоритетного инвестиционного проекта.

Инвестор планирует построить в Уфимском районе придорожный комплекс, включающий АЗС, кафе, парковку и мини-маркет.

Объем инвестиций оценивается в 150 млн рублей, будет создано 20 рабочих мест. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили в правительстве Башкортостана. Сроки строительства не уточняются.

На сегодняшний день Корпорация развития Башкортостана сопровождает еще пять подобных проектов компании.

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