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В Башкортостане предприятие задолжало работникам более 200 млн рублей

Прокуратура Нефтекамске на постоянной основе осуществляла надзорное сопровождение работы ООО «НГС» – «Нефтегазстрой».

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки выяснилось, что почти тысяче сотрудников организации не выплачивалась зарплата за апрель-май и июль-сентябрь 2026 года.

Общая сумма задолженности составила более 200 млн рублей.

Прокуратура вносила в адрес руководства компании представления, директор общества привлечен к административной ответственности по части шестой статьи 5.27 КоАП РФ, он заслушивался на заседаниях межведомственной рабочей группы при прокуроре города.

В итоге благодаря вмешательству прокуратуры долги по оплате труда погашены в полном объеме.

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