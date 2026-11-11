В Башкортостане предприятие задолжало работникам более 200 млн рублей

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки выяснилось, что почти тысяче сотрудников организации не выплачивалась зарплата за апрель-май и июль-сентябрь 2026 года.

Общая сумма задолженности составила более 200 млн рублей.

Прокуратура вносила в адрес руководства компании представления, директор общества привлечен к административной ответственности по части шестой статьи 5.27 КоАП РФ, он заслушивался на заседаниях межведомственной рабочей группы при прокуроре города.

В итоге благодаря вмешательству прокуратуры долги по оплате труда погашены в полном объеме.