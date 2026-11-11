Главный тренер «Салавата Юлаева» – о проигрыше «Нефтехимику»: «Соперник заставлял нас удаляться»

Первый период обошелся без шайб, хотя хозяева льда много играли в большинстве. Второй период начался с удаления юлаевцев, и нижнекамцы быстро воспользовались численным преимуществом. На 29 минуте уфимцы сравняли счет: Артем Земченок выполнил передачу с правого края на дальнюю штангу, где Шелдон Ремпал отправил шайбу в сетку. До конца этого отрезка «Салават Юлаев» получил большинство и вышел вперед: Девин Броссо забил после броска Шелдона Ремпала.

В самом начале третьего периода «Нефтехимик» сумел переломить ход встречи, забив два гола подряд. К концу схватки Артем Набиев сравнял счет, и основное время завершилось вничью.

В овертайме уфимцы чаще угрожали воротам соперника и нанесли семь бросков, три из которых пришлись в створ. Однако вратарь хозяев справился со всеми попытками. Победителя встречи определила серия послематчевых бросков, в которой лучше оказались хозяева.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги этой игры.

«В первом периоде у нас было много удалений, трижды приходилось играть в меньшинстве. Было тяжело задействовать все четыре звена. Затем переломили ход встречи, забросили шайбу в большинстве. В третьем периоде несколько раз неправильно провели смены, за что "Нефтехимик" нас наказал. Хорошо, что в концовке удалось сравнять счет. В серии буллитов сопернику повезло больше.

Соперник заставлял нас удаляться. Он вышел заряженным. Мы тоже неплохо начали матч. Но вынужденные удаления в первом периоде немного сбили нам ритм, из-за этого второй период получился скомканным. Считаю, что в равных составах, за исключением нескольких отрезков, когда мы неправильно проводили смены, мы неплохо играли. Были возможности для взятия ворот, но вратарь соперника хорошо действовал.

Как я уже говорил, мы неправильно проводили смены. В эпизоде с первым голом позволили сопернику разогнать атаку: игрок вошел в зону из средней и бросил из-под защитника. Во втором случае произошло то же самое, у нас была неудачная смена, мы не успели вовремя поменяться. Соперник вошел в нашу зону и реализовал момент», – сказал Козлов.