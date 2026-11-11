«Уфимское ожерелье» признали лучшим маршрутом экологического туризма

В рамках финальных мероприятий состоялись защиты конкурсных проектов, встречи с экспертами и торжественная церемония награждения лауреатов.

Всего на участие в премии было подано 372 проекта из 96 регионов России и Беларуси. После проведения восьми отборочных этапов право на участие в финальных мероприятиях получили 257 проектов из 41 региона России и Беларуси.

Уфа на премии одержала победу в номинации «Лучший маршрут экологического туризма» с проектом «Уфимское ожерелье».

«Уфа заслуженно считается одним из самых зеленых городов России, и именно этот природный потенциал лег в основу уникального городского проекта.

Поздравляю команду единомышленников и всех причастных к этому успеху! Продолжаем развивать наш город, сохраняя его уникальность и комфорт для жителей», – прокомментировал победу города исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов.

Кроме того, «Горный экспресс "Айгир"» от Башкортостана был признан лучшим железнодорожным туристическим маршрутом страны, а гран-при премии удостоены проекты «Научно-популярный туризм в Республике Башкортостан» и «Бирск. Перезагрузка». Всего же республика получила на премии 19 наград.