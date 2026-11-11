В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Уфе

Горело одно из зданий общежитий. Пожарные ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров.

При помощи спасательных устройств эвакуировали 18 человек, в том числе четверых детей. Еще 50 жильцов, среди которых 10 детей, самостоятельно покинули свои квартиры до приезда пожарных.

Пострадали шестеро человек, в том числе четыре ребенка. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сегодня, 11 ноября, рассказал о состоянии пострадавших:

– четверо детей были госпитализированы в ГДКБ №17. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей;

– еще двое взрослых проходят лечение в ГКБ №21. Состояние одной пациентки оценивается как средней степени тяжести, вторая пострадавшая – в тяжелом состоянии.