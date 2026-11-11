В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в Уфе

Поздно вечером 10 ноября в МЧС Башкортостана поступило сообщение о задымлении в многоквартирном жилом доме по адресу ул. Блюхера, 19.
Горело одно из зданий общежитий. Пожарные ликвидировали огонь на площади 20 квадратных метров.
При помощи спасательных устройств эвакуировали 18 человек, в том числе четверых детей. Еще 50 жильцов, среди которых 10 детей, самостоятельно покинули свои квартиры до приезда пожарных.
Пострадали шестеро человек, в том числе четыре ребенка. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сегодня, 11 ноября, рассказал о состоянии пострадавших:
– четверо детей были госпитализированы в ГДКБ №17. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей;
– еще двое взрослых проходят лечение в ГКБ №21. Состояние одной пациентки оценивается как средней степени тяжести, вторая пострадавшая – в тяжелом состоянии.
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