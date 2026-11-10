В Уфе уничтожат 4230 литров немаркированного пива

Минторг РБ и МВД по Республике Башкортостан в ходе проверки в Уфе выявили алкогольную продукцию без обязательной маркировки средствами идентификации.
Всего в ходе проверки только на одном из складов Уфы выявили и изъяли 4230 литров немаркированного пива. Лица, причастные к его обороту, установлены.
По факту выявленного нарушения проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Виновным грозит административная ответственность по части четвертой статьи 15.12 КоАП РФ (оборот немаркированной продукции) – штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 300 до 500 тыс. рублей с конфискацией предметов правонарушения.
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