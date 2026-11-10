В Уфе уничтожат 4230 литров немаркированного пива

Всего в ходе проверки только на одном из складов Уфы выявили и изъяли 4230 литров немаркированного пива. Лица, причастные к его обороту, установлены.

По факту выявленного нарушения проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Виновным грозит административная ответственность по части четвертой статьи 15.12 КоАП РФ (оборот немаркированной продукции) – штраф для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 300 до 500 тыс. рублей с конфискацией предметов правонарушения.