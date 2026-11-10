В Башкортостане ищут инвестора в проект строительства дорожного комплекса

Проект подразумевает возведение в районе кафе на 20 мест, здания шиномонтажа и мини-маркета, а также станции АЗС.

Объем инвестиций оценивается в 71,1 млн рублей, при этом до четырех млн рублей инвестор сэкономит за счет налоговых льгот.

Минэкономразвития Башкортостана отметили, что подобранный участок очень выгодно расположен: дорога Магнитогорск – Ира не только связывает республику с Челябинской областью, но и обеспечивает доступ к национальному парку «Башкирия», Юмагузинскому и Нугушскому водохранилищам.

Заявленный срок окупаемости – 5,3 года, дисконтированный – 6,5 года, рентабельность EBITDA – 23%.