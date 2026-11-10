В уфимском парке «Патриот» при поддержке основателя ГК «Жилстройинвест» строят духовно-просветительский комплекс

В День народного единства на строящиеся здания церкви и мечети были водружены православный крест и полумесяц. Автором и главным меценатом всего проекта комплекса выступил основатель ГК «Жилстройинвест» Рабис Салихов.
Комплекс включает два культовых сооружения – православную церковь и мечеть.
В день установки креста и полумесяца объект посетил глава Башкортостана Радий Хабиров, который поблагодарил Рабиса Салихова за этот проект.
«Расположенные бок о бок храм и мечеть – история уникальная, но для Башкортостана совсем не удивительная. Мы так живем – не делим людей по вере, национальности, вместе проходим самые тяжелые испытания, искренне уважаем друг друга и учим этому наших детей. Считаю, что это правильно», – сообщил глава региона.
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