В уфимском парке «Патриот» при поддержке основателя ГК «Жилстройинвест» строят духовно-просветительский комплекс

Комплекс включает два культовых сооружения – православную церковь и мечеть.

В день установки креста и полумесяца объект посетил глава Башкортостана Радий Хабиров, который поблагодарил Рабиса Салихова за этот проект.

«Расположенные бок о бок храм и мечеть – история уникальная, но для Башкортостана совсем не удивительная. Мы так живем – не делим людей по вере, национальности, вместе проходим самые тяжелые испытания, искренне уважаем друг друга и учим этому наших детей. Считаю, что это правильно», – сообщил глава региона.