В уфимском микрорайоне Затон открылся новый детсад

Детский сад расположен на улице Гавриила Державина. Сегодня, 10 ноября, глава Башкортостана Радий Хабиров и исполняющий обязанности мэра Уфы Рустам Шарипов сообщили о том, что объект завершен и уже может принять первых учащихся.

Детсад рассчитан на 260 детей. Для них предусмотрены 12 групп: четыре раннего возраста и по две младших, средних, старших и подготовительных.

«Затон – одно из перспективных направлений развития нашей столицы, поэтому мы стараемся насыщать его социальной инфраструктурой. Как бы сложно это ни было по нынешним временам.

В начале этого года здесь начал работу центр образования №163 – большая школа на 1225 мест. Она непросто нам далась, и ее открытие стало настоящим событием. Продолжаем формировать хороший спортивный кластер – рядом с Центром спортивной подготовки имени Римы Баталовой и Центром фехтования возводим Центр настольного тенниса. Далее в планах – легкоатлетический манеж. После того, как завершатся все стройки, важно навести порядок, благоустроить территорию – сделать все, чтобы жизнь людей была максимально комфортной», – написал Радий Хабиров в соцсетях.