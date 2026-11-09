В Башкортостане только 2,6% работников получают больше 200 тыс. рублей в месяц

В рейтинге учитывались три критерия: доля работников с зарплатой 200 тыс. рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники), доля работников с зарплатой менее 45 тыс. рублей в месяц (эквивалент двух размеров МРОТ) и диапазон самых распространенных или типичных зарплат в регионе.

Согласно оценкам «РИА Рейтинг», с сентября 2025 года по август 2026 года в среднем по России только 7,5% работников получали зарплату более 200 тыс. рублей в месяц.

Больше всего высокооплачиваемых работников трудится в Чукотском АО (42%), следом идут Магаданская область (28,4%), ЯНАО (25,2%), Москва (24,4%) и Ненецкий АО (17,6%).

Башкортостан в рейтинге занял 44 строчку: всего 2,6% работников в регионе могут похвастаться такой зарплатой. При этом 35,6% получает меньше 45 тыс. рублей в месяц. Диапазон типовых зарплат – 38-83 тыс. рублей в месяц.