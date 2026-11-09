ФАС нашла нарушения в работе мусорных операторов в Башкортостане

В общей сложности по итогам проверок ФАС России предписала исключить более 2,2 млрд рублей из тарифов в сфере обращения с ТКО.

Органам регулирования выдано 29 предписаний об устранении нарушений.

В частности, регулятор Башкортостана определял расходы на транспортирование ТКО на основании дополнительного соглашения к соглашению об организации деятельности по обращению с ТКО. Документ менял существенные условия и противоречил законодательству.

Об этом сегодня, девятого ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС.