В десятках жилых домов Уфы на сутки отключат холодную воду

С 10:00 завтрашнего дня, 10 ноября, до 9:00 11 ноября будет перекрыта холодная вода в микрорайоне «Серебряный ручей», ЖК «Новая Дема» и ЖК «Мечтателей» по следующим адресам:

ул. Дагестанская: 10/1, 10/2, 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 16/1, 16/2, 23, 25, 27, 29, 33, 33/1, 35, 37, 39;

ул. Генерала Кусимова: 11, 13, 15, 15/1, 15/2, 17, 18, 19, 19/1, 20;

ул. Мечтателей: 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17;

ул. Исследовательская: 34;

ул. Рашита Нигмати, 12.

Отключение связано с ремонтом водопроводной линии по ул. Дагестанской, 10/2. Ремонт необходим из‑за частых аварийных утечек.

Подвоз воды организуют по следующим адресам:

– ул. Генерала Кусимова, 17;

– ул. Исследовательская, 34;

– ул. Генерала Кусимова, 11;

– ул. Мечтателей, 6;

– пересечение ул. Дагестанской и Мечтателей;

– ул. Дагестанская, 33.