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В Башкортостане при господдержке построят детский центр за 67 млн рублей

Компания «Детский многофункциональный центр "«Малыш"» получила в аренду земельный участок для реализации приоритетного инвестиционного проекта в городе Октябрьском.

Фото: правительство Башкортостана
Фото: правительство Башкортостана

Проект подразумевает строительство детского многофункционального центра площадью 800 кв. м с индивидуальной территорией для прогулок.

В центре будет дневной детсад, а также индивидуальные занятия: логомассаж, нейромассаж, иглотерапия, нейропсихология, нейрографика, дефектология, логопедия, логодэнс, электрофорез, пластилинотерапия, рефлексотерапия, интеграционная комната ЛФК и подготовка к школе.

Будет создано шесть рабочих мест, объем финансирования проекта составляет 67 млн рублей.

На сегодняшний день инвестор уже приступил к активной фазе строительства центра.

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