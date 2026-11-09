В Башкортостане при господдержке построят детский центр за 67 млн рублей

Проект подразумевает строительство детского многофункционального центра площадью 800 кв. м с индивидуальной территорией для прогулок.

В центре будет дневной детсад, а также индивидуальные занятия: логомассаж, нейромассаж, иглотерапия, нейропсихология, нейрографика, дефектология, логопедия, логодэнс, электрофорез, пластилинотерапия, рефлексотерапия, интеграционная комната ЛФК и подготовка к школе.

Будет создано шесть рабочих мест, объем финансирования проекта составляет 67 млн рублей.

На сегодняшний день инвестор уже приступил к активной фазе строительства центра.