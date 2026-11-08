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Зима близко: погода в Уфе 9-13 ноября

Благоприятная осень, увы, закончилась: ноябрь в этом году именно такой, каким и должен быть – ледяной дождь, первый снег и очень мало солнца. Рассказываем, чего ждать от погоды в следующую рабочую неделю.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе в обозримом будущем погода будет стабильной: пасмурно, холодно и мокро.

Понедельник, 9 ноября: до +1°, облачно, небольшой дождь со снегом, в ночь на вторник – -4°, небольшой кратковременный снег.

Вторник, 10 ноября: до +2°, облачно, без осадков, в ночь на среду – -1°, небольшой кратковременный снег.

Среда, 11 ноября: до +3°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – -3°, без осадков.

Четверг, 12 ноября: до +2°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – -4°, без осадков.

Пятница, 13 ноября: до +2°,облачно, небольшой дождь со снегом, в ночь на субботу – -5°, временами небольшой снег.

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