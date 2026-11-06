В Уфе перекроют несколько улиц

С 11:00 седьмого ноября до 8:00 13 ноября будут ограничивать движение на пересечении улиц Комсомольской и имени города Галле.

Перекрывать будут попеременно по одной полосе. Ограничение связано с проведением дорожных работ.

Кроме того, с 21:00 сегодняшнего дня, шестого ноября, и до 7:00 седьмого ноября, а также с 21:00 седьмого ноября до 7:00 восьмого ноября будут ограничивать движение транспорта на участке улицы Крупской от Достоевского до Кирова.

В это время там будут проводить комплексную уборку территории.