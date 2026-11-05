В Уфе изменится территория вокруг памятника Салавату Юлаеву

Сегодня, пятого ноября, глава Башкортостана сообщил о том, что на этом месте не только установят новую скульптуру, но и полностью преобразят площадку вокруг нее.

«Показываю один из вариантов будущего благоустройства. При разработке этой концепции Институт развития городов и сел Башкортостана опирался на лучшие в мире примеры парков, построенных в условиях сложного рельефа. Важно бережно вписать все элементы в наш непростой, но очень интересный ландшафт.

Детали еще уточним, но уже сейчас можно сказать главное. Мы планируем создать новое пространство для людей – с фонтанами, зонами отдыха, смотровыми площадками с панорамными видами, другими территориями, где можно будет гулять и хорошо проводить время. У нас уже есть неплохой опыт такой работы – открытый недавно парк имени Ленина. Поэтому мы твердо знаем, в каком направлении нужно двигаться», – подписал глава региона эти рендеры в соцсетях.