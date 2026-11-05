На Башкортостан надвигается шторм

«Внимание! По данным Башгидромета, шестого ноября местами по республике ожидается очень сильный ветер порывами до 26 м/с, сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в явлениях до 500м и менее», – говорится в сообщении.

Ветер до 26 м/с относится к категории «Сильный шторм» по шкале Бофорта. Это значит, что ветер может причинять значительные разрушения строений и валить деревья.

В Госкомитете по ЧС призвали жителей парковать автомобили вдали от деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций, быть внимательными на улице и одеваться по погоде.

По текущему прогнозу Гидрометцентра России, в Уфе в ближайшие дни будет пасмурно, температура не поднимется выше +3° днем и не опустится ниже -7° ночью.