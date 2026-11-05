В Башкортостане запустили движение по еще одному важному мосту

Сейчас реконструкция моста протяженностью 110 метров еще продолжается и идет по графику. По состоянию на ноябрь 2026 года техническая готовность оценивается в 95%.

Основные работы выполнены. Сейчас подрядчик формирует направляющую дамбу и укрепляет ее монолитным бетоном. Эти работы не влияют на движение автомобилей.

Этот мост важен для жителей северных и северо-западных районов республики: он обеспечивает наиболее короткий путь до Уфы. Интенсивность движения на трассе Уфа – Бирск – Янаул превышает 24 тыс. автомобилей в сутки.

До реконструкции сооружение находилось в аварийном состоянии. Работы стартовали в 2025 году, завершить планируют до конца 2026.