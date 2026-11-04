В Уфе зарождается Евразийский альянс креативных индустрий

В ходе пленарного заседания президент Единого центра креативной экономики Марина Монгуш подчеркнула, что за последние шесть лет в России сформировалась собственная модель развития креативной экономики.

Принят профильный закон, законодательно закреплены 16 направлений креативных индустрий, сформирована система федеральных и региональных институтов поддержки.

Глава республики Радий Хабиров отметил, что Башкортостан готов стать постоянной площадкой для объединения креативных сообществ России и стран Евразии. Регион намерен создавать условия для реализации совместных проектов и укрепления международных связей, закрепляя за Уфой роль одного из центров евразийского сотрудничества.

Материальной основой такой площадки может стать Евразийский музей кочевых цивилизаций.

«Мы хотим завершить проект в течение ближайших двух лет. Возможно, музей станет точкой сборки интересных креативных идей, интересов евразийского штаба креативной индустрии», – сказал Радий Хабиров.

Инфраструктурой за рубежом могут стать Русские дома – на форуме обсуждалось расширение их роли в развитии креативных индустрий.

По итогам заседания участники поддержали идею закрепить за Уфой роль площадки для проектирования совместных решений в развитии креативной экономики на евразийском пространстве и приступить к проработке Евразийского альянса креативных индустрий.