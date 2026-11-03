Уфимцы оценили свои парки на четверку

Самые благоустроенные парки по мнению жителей – в Москве и Казани: жители обоих городов в среднем оценили благоустройство парков на 4,1 балла из пяти. А 33% и 32% опрошенных соответственно и вовсе поставили твердые пятерки.

Уфа тут, к сожалению, среди аутсайдеров: средняя оценка – 3,5 балла, и она не поменялась с 2021 года.

Только 13% опрошенных уфимцев поставили благоустройству городских парков пятерку, большинство – 40% – четверку, 26% – тройку, 11% поставили двойку, а 6% – «крайне неудовлетворительно». Остальные воздержались.