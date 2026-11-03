В Башкортостане открыли движение по мосту через Белую

Сегодня, третьего ноября, на мосту в Дюртюлинском районе открыли движение. Но объект еще не сдан: сейчас подрядчик выполняет работы, не влияющие на движение – монтирует лестничные сходы, устанавливает перильные ограждения и системы электроснабжения.

Техническая готовность моста достигла 95% – об этом сообщили в региональном Минтрансе и правительстве Башкортостана.

Завершить работы на мосту полностью планируют до конца 2026 года. Ежедневно по нему проезжают до четырех тысяч автомобилей.