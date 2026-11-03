В Башкортостане открыли движение по мосту через Белую

Мост через реку Белую на дороге Дюртюли – Нефтекамск долгое время нуждался в ремонте. Этот мост обеспечивает для жителей северо-западных районов республики прямой путь в направлении Уфы и федеральной трассы Р-240, поэтому трафик на нем очень высокий.
Сегодня, третьего ноября, на мосту в Дюртюлинском районе открыли движение. Но объект еще не сдан: сейчас подрядчик выполняет работы, не влияющие на движение – монтирует лестничные сходы, устанавливает перильные ограждения и системы электроснабжения.
Техническая готовность моста достигла 95% – об этом сообщили в региональном Минтрансе и правительстве Башкортостана.
Завершить работы на мосту полностью планируют до конца 2026 года. Ежедневно по нему проезжают до четырех тысяч автомобилей.
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