Житель Башкортостана отдал мошенникам 7,5 млн рублей

Схема стандартная: сначала пенсионеру в мессенджере написал аналитик» одной из криптобирж. Мужчина предложил заявителю дополнительный заработок – вложиться в акции.

Потерпевший заинтересовался, и следующий день пришла инструкция — установить специальный мессенджер для общения с «персональным наставником». После установки приложения с мужчиной связался «куратор». Он прислал ссылку на регистрацию в личном кабинете, где мужчина указал паспортные данные.

На протяжении четырех месяцев он переводил деньги, наблюдая в приложении, как растет его доход. Так он вложил около семи миллионов рублей из собственных сбережений, еще 500 тыс. рублей взял в кредит.

Как обычно, при попытке снять деньги выяснилось, что счет заблокирован.