Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Житель Башкортостана отдал мошенникам 7,5 млн рублей

В полицию Мелеузовского района обратился 66-летний мужчина с заявлением о мошенничестве.

Схема стандартная: сначала пенсионеру в мессенджере написал аналитик» одной из криптобирж. Мужчина предложил заявителю дополнительный заработок – вложиться в акции.

Потерпевший заинтересовался, и следующий день пришла инструкция — установить специальный мессенджер для общения с «персональным наставником». После установки приложения с мужчиной связался «куратор». Он прислал ссылку на регистрацию в личном кабинете, где мужчина указал паспортные данные.

На протяжении четырех месяцев он переводил деньги, наблюдая в приложении, как растет его доход. Так он вложил около семи миллионов рублей из собственных сбережений, еще 500 тыс. рублей взял в кредит.

Как обычно, при попытке снять деньги выяснилось, что счет заблокирован.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: