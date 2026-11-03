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В Башкортостане построят придорожный комплекс за 72,5 млн рублей

Компании «Крокус» предоставлены в аренду без проведения торгов два земельных участка общей площадью 36 тыс. кв. м для реализации приоритетного инвестиционного проекта.

Рендер: правительство Башкортостана

Об этом сегодня, третьего ноября, сообщили в правительстве Башкортостана.

Речь идет о строительстве в Туймазинском районе Башкортостана придорожного многофункционального комплекса на 1337 км трассы М5 «Урал».

В многофункциональный комплекс войдут автосервис, автомойка, гостиница, кафе, магазин, платная автостоянка, автозаправочная станция, парковка и зона для отдыха.

Объем финансирования оценивается в 72,5 млн рублей, будет создано 30 рабочих мест.

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