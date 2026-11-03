Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В Уфе подорожает проезд на 2 популярных автобусных маршрутах

Сегодня, третьего ноября, в администрации Уфы сообщили о том, что очередной перевозчик объявил о повышении стоимости проезда на городских маршрутах.

С первого декабря 2026 года изменится стоимость проезда в автобусах компании «Уфа-Лайн» на следующих маршрутах:


– №220 «Санаторий “Салют” — Южный автовокзал»;
– №224 «Ул. Адмирала Макарова — Микрорайон Южный».

Стоимость за наличный, безналичный расчет и по карте «Алга» составит 50 рублей.

Как сообщили в мэрии города, это вынужденная мера, обусловленная подорожанием топлива, запчастей, услуг транспортной инфраструктуры, а также повышением стоимости новых автобусов.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: