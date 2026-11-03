В Уфе подорожает проезд на 2 популярных автобусных маршрутах

С первого декабря 2026 года изменится стоимость проезда в автобусах компании «Уфа-Лайн» на следующих маршрутах:



– №220 «Санаторий “Салют” — Южный автовокзал»;

– №224 «Ул. Адмирала Макарова — Микрорайон Южный».

Стоимость за наличный, безналичный расчет и по карте «Алга» составит 50 рублей.

Как сообщили в мэрии города, это вынужденная мера, обусловленная подорожанием топлива, запчастей, услуг транспортной инфраструктуры, а также повышением стоимости новых автобусов.