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В Башкортостане откроют еще 9 центров поддержки участников СВО

Сегодня, второго ноября, премьер-министр правительства республики Александр Шельдяев провел оперативное совещание с главами муниципалитетов.

Среди прочих тем на совещании обсудили создание центров поддержки участников СВО и членов их семей.

На сегодняшний день в республике уже работают 54 таких центра, еще девять – в работе, и их сдадут до конца года. Пять муниципалитетов планируют сделать это в первой половине ноября, остальные четыре – до 15 декабря.

«Важно не просто открыть двери центров, а обеспечить их полноценную работу. Чтобы участники СВО и их семьи знали, что рядом есть место, куда можно обратиться за помощью, и люди, готовые поддержать», – заявил Александр Шельдяев.

В Башкортостане сегодня действует многоуровневая система помощи, которая включает 104 меры поддержки, 60 из них – региональные.

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