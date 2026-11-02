Депутаты внесли поправки в закон «О референдуме Республики Башкортостан»

Теперь в агитационных материалах запрещено использовать изображения и голоса людей, созданные с помощью информационных технологий – об этом сегодня, второго ноября, рассказал спикер парламента Андрей Назаров.

Например, отныне нельзя будет сгенерировать ролик, в котором известный политик прошлого или настоящего будто бы выступает с обращением, или использовать искусственно воссозданный голос человека. Ранее аналогичные ограничения уже появились в законодательстве республики о выборах.

«Технологии развиваются быстрее, чем право успевает на них реагировать. Поэтому в вопросах, которые влияют на волеизъявление граждан, важно действовать на опережение.

Считаю, что новые технологии должны помогать людям получать информацию, а не вводить их в заблуждение. Доверие к выборам и референдумам начинается с честных правил, которые не позволяют превращать современные технологии в инструмент манипуляции общественным мнением», – сообщил Андрей Назаров.